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Росздравнадзор опроверг устойчивый дефицит лекарств

09:48
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Ведомство контролирует ситуацию

В России на сегодняшний день не зафиксирован устойчивый дефицит на какие-либо фармацевтические препараты. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказали в Росздравнадзоре.
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В ходе совещания с крупнейшими дистрибьюторами лекарств импортного и отечественного производства ведомство обсудило вопросы наличия фармпрепаратов на российском рынке.

Никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств на территории страны сегодня не зафиксировано, количество лекарственных средств, выводимых в гражданский оборот, также не сокращается.

Лекарственные препараты всех наименований регулярно поступают в аптечные организации регионов, цитирует заявление Росздравнадзора РИА Новости.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ заявили, что не фиксируют "ярко выраженного" дефицита лекарств и медицинских изделий. В ведомстве рассказали, что в России значительно упрощена закупка медицинской продукции, медицинского оборудования и лекарств, и регионы активно этим пользуются.

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