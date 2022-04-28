Собянин рассказал о проектах благоустройства в Центральном округе

В 2022 году запланированы три крупных проекта в ЦАО

На 2022 год столичные власти запланировали три проекта благоустройства в Центральном административном округе, два из них — в Таганском районе. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, будет благоустроен квартал между улицами Новорогожская, Нижегородская и Рогожский Вал. Здесь появятся обновленные детские площадки и места тихого отдыха. Запланирована реконструкция спортивных площадок, а также дорожно-тропиночной сети.

Второй проект в Таганском районе – территория Центра содействия семейному воспитанию "Спутник" на улице Мельникова, д. 4, с.1, 2. В рамках работ обновят детскую игровую зону и расширят спортивную зону, запланировано создание площадки для проведения мероприятий и зеленой зоны для тихого отдыха с возможностью заниматься садоводством. За безопасностью детей "присмотрит" система видеонаблюдения и удаленного контроля доступа.

В Пресненском районе приведут в порядок территорию Научно-практического центра детской психоневрологии на 3-й Красногвардейской улице, д.4. Здесь планируется создать площадку лечебной физкультуры, будут обустроены детская и тренажерная площадки, прогулочная зона с тактильными тропами.

На 2022 год Центральном округе запланировано также благоустройство 39 школьных территорий, рассказал мэр Москвы в своем личном блоге.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству северо-запада Москвы в 2022 году. В частности, в Южном Тушино будет взят в работу парк "Дубовая роща "Маяк". Еще один знаковый объект благоустройства — бульвар Яна Райниса. Три проекта запланированы в районе Митино.

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