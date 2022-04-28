Почти половина немцев оказалась недовольна политикой Шольца

Речь о решениях канцлера в отношении украинского кризиса

Как показал опрос института YouGov, проведенный по заказу агентства DPA, 45% жителей Германии недовольны политикой канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно нынешней ситуации на Украине.

Уточняется, что 37% опрошенных выразили Шольцу поддержку. Еще 18% респондентов отказались отвечать на поставленный вопрос.

Лидерские качества канцлера при этом выделили лишь 25% опрошенных.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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