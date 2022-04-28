ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти половина немцев оказалась недовольна политикой Шольца

09:48
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Речь о решениях канцлера в отношении украинского кризиса

Как показал опрос института YouGov, проведенный по заказу агентства DPA, 45% жителей Германии недовольны политикой канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно нынешней ситуации на Украине.

Шольц испугался последствий эмбарго на российский газ для Германии
Шольц вновь отверг перспективу ввода войск НАТО на Украину

Уточняется, что 37% опрошенных выразили Шольцу поддержку. Еще 18% респондентов отказались отвечать на поставленный вопрос.

Лидерские качества канцлера при этом выделили лишь 25% опрошенных.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.