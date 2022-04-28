"12 лет за него боролись": Захарова об обмене Ярошенко

Большую роль сыграло российское посольство в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в эфире телеканала "Соловьев Live", что российский летчик Константин Ярошенко по прилете в Москву передал слова благодарности всем сотрудникам МИД.

"Но в первую очередь он сказал, что благодарен нашей стране и всем тем, а это широкий круг людей, специалистов, ведомств, которые принимали участие в его судьбе. Двенадцать лет за него боролись", - добавил спикер внешнеполитического ведомства.

Как уточнила дипломат, большую роль сыграло российское посольство в США, которое предпринимало массу усилий для освобождения летчика.

27 апреля было объявлено, что состоялся обмен американского студента Тревора Рида на Константина Ярошенко.

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