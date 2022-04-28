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Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины в Белгородской области

10:08
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Жертв и пострадавших нет

Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом при возвращении из Харьковской области. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказали очевидцы событий.
ВСУ обстреляли пограничное село в Белгородской области

Инцидент произошел 27 апреля, когда колонна возвращалась после доставки гуманитарной помощи от Русской православной церкви и общественной организации "Внуки".

Волонтеры попали под минометный обстрел, который велся прицельно по гуманитарной колоне в населенном пункте Журавлевка. Одна из очевидцев рассказала, что украинские военные заметили волонтеров, которые на протяжении нескольких часов общались на территории Харьковской области с ее жителями, разгружали гуманитарные грузы, "и на обратном пути решили уничтожить".

В результате обстрела жертв и пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Ранее в правительстве Белгородской области рассказали, что ночью 28 апреля в регионе сработала система противовоздушной обороны. В соцсетях жители Белгорода выложили кадры со следами вспышек в небе. Также на видео слышны похожие на отдаленные взрывы звуки.

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