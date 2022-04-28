Льготную ипотеку под 9% начнут выдавать с 1 мая

Об этом рассказали в Министерстве финансов

Государственная программа льготной ипотеки по новым условиям начнет работать с 1 мая. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказали в Министерстве финансов России.

Затраты бюджета на реализацию программы оцениваются в 461 млрд рублей в 2022-2023 годах.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что важно сконцентрироваться на помощи гражданам и в то же время поддержать спрос на жилье, а снижение ставки повысит доступность льготной ипотеки, сообщает "Интерфакс".

26 апреля глава правительства Михаил Мишустин по предложению президента России Владимира Путина распорядился оперативно подготовить документы для продления программы льготной ипотеки до конца 2022 года, а также для снижения ставки с 12 до 9%.

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