На юге Москвы сгорели семь машин

Инцидент произошел на Кустанайской улице

На Кустанайской улице в районе Зябликово на юге Москвы сгорели семь автомобилей, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

"Пострадало семь автомобилей, пожар на общей площади 40 квадратных метров, - говорится в сообщении.

Отмечено, что возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

СМИ уточняют, что, по словам очевидцев, незадолго до пожара неизвестные сливали бензин в канистры из машины каршеринга.

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