ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ ударили по Херсону тремя ракетами "Точка-У"

11:46
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Две из них были сбиты силами ПВО

Российские вооружённые силы сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня и ракеты "Точка-У", выпущенные украинскими войсками по жилым кварталам Херсона. Кроме того, этим утром нашими ПВО был отражён ещё один ракетный удар в Харьковской области. ВСУ продолжают обстрелы территорий ЛНР и ДНР. В результате атаки есть жертвы.

Они называют этот город своим, но продолжают бить по нему днём и ночью. По центру Херсона ВСУ выпустили сразу три ракеты "Точка-У". Две из них были сбиты силами ПВО. Целью была телевышка. Но она устояла. После обстрела на земле образовалась пятиметровая воронка. По сообщениям очевидцев, на Перекопской улице в домах взрывной волной выбило стекла. Осколки упали в городском парке. Вещание российских телеканалов оперативно возобновили.

Под ударами украинских "Точек У" - и центр Изюма.

"Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения. В воздухе над городом сбиты двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты "Точка-У". Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам ИЗЮМА и ХЕРСОНА является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

ВСУ 6 раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. По мирному населению били из градов и смерчей. В Стаханове погибла 10-летняя девочка, в Первомайске жертвой стала женщина.  Подразделения ЛНР и Вооруженных сил России ведут бои за Попасную. Огневые точки националистов - прямо на приусадебных участках. Окопы на месте грядок. Схроны боеприпасов. Чаще всего отряды ВСУ, отступая, бросают даже исправную технику и вооружение. В Херсонской области украинцы сами выдали тайник с боеприпасами. Поняв, что сопротивление бесполезно, бегут при первой же возможности. Пленные рассказывают о повальном дезертирстве.

В Орехове - под артобстрел российских войск попал расчёт американских наёмников. С осколочными ранениями их доставили в госпиталь. В Луганске на больничных койках - раненые националисты. И к пленным, и к тем, то сдал оружие добровольно, отношение гуманное.

Прикрываться мирными гражданами - циничная тактика ведения боя сил ВСУ. А еще - дезинформация. К примеру, большая часть всех пациентов детской больницы - из Мариуполя (см. видео). В самый разгар боевых действий - украинские военные гражданам говорили, что ведутся учения. И уезжать никуда не надо. Вот Вика. Ее дом попал под обстрел градов средь бела дня.

"Когда меня вывозили из Мариуполя, я видела разрушенные здания, дома, школу, дом подруги. Сказали, что мой дом сгорел", - рассказывает она.

Говорить спокойно родители не могут. В горле – ком, на глазах - слёзы. О погибших соседях, разрушенных домах, раненых детях, поисках помощи, хлеба и воды… Каждый, сидя у кровати своего ребенка, улыбается почти механически – надо  "держать" лицо. У детей осколочные, проникающие ранения. Кто может шутить – смеются, многие дети родились не в рубашке – в бронежилете.

В освобожденные районы российские военнослужащие доставляют гуманитарную помощь: крупы, товары первой необходимости, консервы, чай и питьевую воду. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр". 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Жители Донбасса
Жители Донбасса
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Раздача гумпомощи жителям Донбасса
Раздача гумпомощи жителям Донбасса
Военная техника ВС России
Военная техника ВС России
Мариуполь
Мариуполь
Жители Донбасса
Жители Донбасса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.