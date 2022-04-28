ВСУ ударили по Херсону тремя ракетами "Точка-У"

Две из них были сбиты силами ПВО

Российские вооружённые силы сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня и ракеты "Точка-У", выпущенные украинскими войсками по жилым кварталам Херсона. Кроме того, этим утром нашими ПВО был отражён ещё один ракетный удар в Харьковской области. ВСУ продолжают обстрелы территорий ЛНР и ДНР. В результате атаки есть жертвы.

Они называют этот город своим, но продолжают бить по нему днём и ночью. По центру Херсона ВСУ выпустили сразу три ракеты "Точка-У". Две из них были сбиты силами ПВО. Целью была телевышка. Но она устояла. После обстрела на земле образовалась пятиметровая воронка. По сообщениям очевидцев, на Перекопской улице в домах взрывной волной выбило стекла. Осколки упали в городском парке. Вещание российских телеканалов оперативно возобновили.

Под ударами украинских "Точек У" - и центр Изюма.

"Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения. В воздухе над городом сбиты двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты "Точка-У". Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам ИЗЮМА и ХЕРСОНА является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

ВСУ 6 раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. По мирному населению били из градов и смерчей. В Стаханове погибла 10-летняя девочка, в Первомайске жертвой стала женщина. Подразделения ЛНР и Вооруженных сил России ведут бои за Попасную. Огневые точки националистов - прямо на приусадебных участках. Окопы на месте грядок. Схроны боеприпасов. Чаще всего отряды ВСУ, отступая, бросают даже исправную технику и вооружение. В Херсонской области украинцы сами выдали тайник с боеприпасами. Поняв, что сопротивление бесполезно, бегут при первой же возможности. Пленные рассказывают о повальном дезертирстве.

В Орехове - под артобстрел российских войск попал расчёт американских наёмников. С осколочными ранениями их доставили в госпиталь. В Луганске на больничных койках - раненые националисты. И к пленным, и к тем, то сдал оружие добровольно, отношение гуманное.

Прикрываться мирными гражданами - циничная тактика ведения боя сил ВСУ. А еще - дезинформация. К примеру, большая часть всех пациентов детской больницы - из Мариуполя (см. видео). В самый разгар боевых действий - украинские военные гражданам говорили, что ведутся учения. И уезжать никуда не надо. Вот Вика. Ее дом попал под обстрел градов средь бела дня.

"Когда меня вывозили из Мариуполя, я видела разрушенные здания, дома, школу, дом подруги. Сказали, что мой дом сгорел", - рассказывает она.

Говорить спокойно родители не могут. В горле – ком, на глазах - слёзы. О погибших соседях, разрушенных домах, раненых детях, поисках помощи, хлеба и воды… Каждый, сидя у кровати своего ребенка, улыбается почти механически – надо "держать" лицо. У детей осколочные, проникающие ранения. Кто может шутить – смеются, многие дети родились не в рубашке – в бронежилете.

В освобожденные районы российские военнослужащие доставляют гуманитарную помощь: крупы, товары первой необходимости, консервы, чай и питьевую воду.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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