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"Это наша война": Британия призывает увеличить поставки оружия Украине

12:00
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Лондон призывает усилить санкционное давление на Россию

Западу необходимо удвоить поставки вооружения на Украину. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс. Кроме того, она призвала расширить границы НАТО и усилить санкционное давление на Россию. Продолжают звучать угрозы в адрес стран, несогласных с такой политикой. Хотя единства взглядов нет и в самой Европе.

Новость о введённых Россией персональных санкциях против почти трёхсот британских депутатов в парламенте королевства встретили по-разному. Один из народных избранников предпочёл участию в дебатах просмотр неприличного видео – новость об этом сегодня на первых полосах газет. Жалобу на сексизм в Палате общин уже подала группа депутатов-женщин. Другой – лейборист Крис Брайант – написал письмо российскому послу: мол, британцев наказывать не за что.

"Я хочу ясно заявить, что ни один из тех людей, против которых вы ввели санкции, не является русофобом. Каждый британский парламентарий испытывает невероятное уважение к россиянам", - пиет Брайант.

Однако "невероятное уважение" к россиянам парадоксальным образом связано с вооружением Украины. О намерении продолжать накачивать Киев оружием заявил, заикаясь, премьер Борис Джонсон.

"Что мы намерены делать, так это сохранить неизменную, твердую и принципиальную поддержку украинского народа. То, что и делает наша страна", - заявил Джонсон.

Все точки над i, наконец, расставила глава британского МИД. Выступая на пасхальном банкете, Лиз Трасс откровенно признала: Великобритания, пусть и чужими руками, воюет с Россией. В длинной программной речи – ни слова о дипломатии.

"Война на Украине – это наша война. Победа Украины является для нас стратегическим императивом. Тяжёлое вооружение, танки, самолеты – мы должны изучить наши резервы, наращивать производство. Великобритания поставляла оружие и обучала украинские войска задолго до начала войны. Но этого оказалось мало. Мы должны обеспечить оснащение Украины оружием стандарта НАТО. Мы должны укреплять восточный фланг альянса – увеличить присутствие войск в Польше", - заявила Трасс.

А также плотнее работать с Молдавией и Грузией, поддержать скорейшее вступление Финляндии и Швеции в НАТО, подтолкнуть Европу к полному отказу от российских нефти и газа. А также помнить, что следующий противник – Китай.

Впрочем, в самой Европе мнения встречаются разные. Экс-депутат австрийского парламента Геральд Гросс выложил обращение к президенту Зеленскому. С недоумением – далеко не все украинские беженцы, наводнившие Вену, похожи на обездоленных людей.

"Товарищ Зеленский, вот они: "Мерседесы" и "Майбахи" с украинскими номерами. Оплачены за счёт обескровленного народа Украины – страны, где нет верховенства права. Где экономика находится в руках олигархов – друзей господина Зеленского. Я полагал, что мужчинам не разрешают покидать страну, потому что они должны вести "священную войну" против Путина. Но центр Вены полон богатых и весёлых белых мужчин в "Роллс-Ройсах" и "Мерседесах" с украинскими номерами. Вот оно – лицемерие этой войны, да, товарищ Зеленский?" – задается вопросами Гросс.

Единым фронтом с Британией против России по-прежнему выступают страны Прибалтики, Польша и США. Где, обещая беспрецедентную поддержку Киеву, всё же стараются сбыть ненужное. Это проверка и погрузка для отправки на Украину бронетранспортёров M113 (см. видео). Правда, построены они ещё в 60-е. И давно находятся в резерве.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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