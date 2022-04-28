Его учредили 2 года назад

Сегодня сотрудники Скорой медицинской помощи отмечают профессиональный праздник. Его учредили по предложению президента в 2020 году, когда во время пандемии врачи службы оказались на передовой. Дата выбрана не случайно - именно 28 апреля больше века назад в Москве появились первые подстанции и кареты неотложки.

Утро на подстанции скорой помощи. Бригада заступает на дежурство. Фельдшер только успевает пополнить запас лекарств и спуститься в диспетчерскую, и тут вызов. В гараже каждой подстанции десятки автомобилей скорой помощи. Белые - линейные - чаще всего можно увидеть на улицах города, жёлтые машины - это реанимобиль. С технической точки зрения, он более серьёзно оснащён. На нём можно перевозить людей с остановкой дыхания и сердца или с большими кровопотерями. Ещё несколько лет назад о таком оснащении врачи могли только мечтать.

"Используются переносные мониторы, которые позволяют нам оказывать помощь прямо дома. Монитор, дефибриллятор, измерение давления прямо на месте прикроватном пациента. Есть аппаратура, которая используется прямо в машине, чтобы не тратить время на переключение", - говорит врач анестезиолог-реаниматолог специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи г. Москвы Андрей Андреев.

Андрей - реаниматолог молодой, работает всего 6 лет. Но с такой службой год идёт за два, число выездов может доходить до 20 в сутки.

"Многие друзья пытаются уговорить меня променять сидение в машине скорой помощи на больничное удобное кресло в ординаторской, но правда в том, что именно здесь приобретаются молодым специалистом хорошие навыки", - уверяет Андрей.

Родители Андрея - тоже врачи скорой. Младший брат до ковида работал в мобильной реанимации. А две сестры ещё определяются с выбором: одна - специализации, а другая - профессии. Но Андрей Андреев-старший уверен: в итоге все пойдут по родительским стопам. И сам он за 20 с лишним лет на скорой ни разу не пожалел, что когда-то ушёл из института Склифосовского на подстанцию.

"Когда какого-то сложного больного пациента передаёшь в стационар или удалось достать с того света, стараешься прослеживать его судьбу. Бывает, что пациенты потом находят. Это всегда приятно. Значит, пациент жив, значит, всё хорошо", - говорит врач анестезиолог-реаниматолог специализированной выездной бригады 38 подстанции скорой медицинской помощи г. Москвы Андрей Андреев.

Своих спасителей мечтает найти москвичка Анна Суркова. Два с половиной месяца назад у неё случился анафилактический шок. Сильно разболелась голова, нашла в сумке вроде бы болеутоляющее, надпись на блистере стёрлась. Через 20 минут девушка начала задыхаться. Ей удалось вызвать скорую. Врачи были уже через 8 минут, сделали 3 укола и Анна начала приходить в себя.

"Уважаемые врачи скорой помощи, я вам искренне выражаю свою благодарность от всего сердца", - говорит она.

Анна уверена: врачи, спасшие ей жизнь,- профессионалы высочайшего уровня. И надеется, что однажды у неё получится лично сказать им спасибо.

Ксения Игнатова, Сергей Ким, Андрей Корнилов, Даниил Егоров и Вячеслав Казаков. "ТВ Центр".

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