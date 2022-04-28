"Новые люди" предложили программу субсидирования промышленности

Поддержку бизнеса обсуждали на предприятии в Щелкове

Импортозамещение и развитие отечественных производств обсудили сегодня в подмосковном Щёлкове. Совещание прошло на заводе по изготовлению пластмассовой продукции.

Участники осмотрели фабрику. Уникальное предприятие - единственное в мире выпускает особый высококачественный вид полиэтилена. Среди главных тем встречи - работа в новых условиях и государственная поддержка компаний.

"Нужна программа субсидирования промышленности, где государство датировало бы ставку кредита. Мы предлагаем два варианта - либо государство вкладывает в капитал предприятия, либо субсидирует ставку. Это одно из достойнейших предприятий, пилот в этой программе", - сообщил руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе РФ Алексей Нечаев.

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