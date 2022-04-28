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Семья с детьми из Новосибирска 8 лет провела на яхте в море

12:18
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Парусная яхта прибыла во Владивосток

Приключение длиною в восемь лет. Именно столько семья из Новосибирска живёт на яхте. Более того, супружеская пара с двумя детьми решилась отправиться в кругосветку. Под парусами они достигли Антарктиды, посетили множество стран на всех материках. И, наконец, вернулись на родину.

57 дней в море, и вот яхта "Леди Мэри" швартуется в порту Владивостока. Путешественники измотаны дальним походом, поэтому в гости мы решились зайти только на следующий день.

8 лет назад обычная новосибирская семья приняла совсем нестандартное решение - вместо квартиры купить яхту. Сначала были небольшие выходы в море. А затем родилась идея отправиться в кругосветное путешествие. Из Новосибирска до Питера на машине, оттуда самолетом в Черногорию, где и началась новая морская жизнь, полная приключений и открытий.

"Когда готовишь, очень часто, если крен, ты вот так упираешься ногой в мачту, и вот так почти лежа, готовишь. Чем бурнее погода, тем больше акробатических этюдов ты должен совершать", - рассказывает Марина.

Когда началась кругосветка, старшей дочке Анастасии было 12 лет. Года три она ходила, как говорит, обычным пассажиром. А сейчас уже — второй помощник капитана. С 8 вечера и до 3 ночи, когда остальные спят, вся ответственность - на ней. Контролировать курс, поправлять паруса.

"Когда шли по Японскому морю, там нужно было оглядываться чуть ли не каждые 10 минут, потому что много кораблей, один корабль в нас не въехал. Иногда стресс такой, идешь в тумане, и думаешь, что если в тебя въедет какой-нибудь корабль, то это ложится на твои плечи", - говорит второй помощник капитана "Леди Мэри" Анастасия Клочкова.

Они стали первой семьей в мире, которая прошла самым сложным морским путем — южными широтами. Один из опасных участков  — Мыс Горн. Такой шторм моряки называют - жестоким. Капитан 10 часов не отходит от штурвала. А это уже Антарктида и самые незабываемые впечатления (см. видео).

Очарованные романом Жюля Верна "Дети капитана Гранта", они хотели сами увидеть всё, о чем читали в детстве. Все эти восемь лет дети, конечно же учились. Хотя 11-летняя Лада ни разу не была в школе. Занимается дистанционно.

Теперь они точно знают даже больше, чем написано в учебниках. Встречи с самыми разными людьми, разговоры на разных языках, и знакомство с животным миром - не по картинкам.

Марина всю жизнь мечтала отправиться в кругосветку. Но считала это недостижимой целью. Ведь была обычная работа, быт. А сейчас они ненадолго задержатся на суше, чтобы подготовить маршруты новых экспедиций.

"Леди Мери" останется во Владивостоке на зимовку. А сами путешественники закончат кругосветку уже на автомобиле. В ближайшие дни отправятся из Приморья в Новосибирск".

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центр", Владивосток.

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Семья из Новосибирска
Семья из Новосибирска
Семья из Новосибирска
Семья из Новосибирска
Семья из Новосибирска
Семья из Новосибирска
Семья из Новосибирска
Семья из Новосибирска
Семья из Новосибирска
Семья из Новосибирска
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