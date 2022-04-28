Roland Garros не будет отстранять россиян и белорусов от турнира

Чемпионат по теннису пройдет 22 мая - 6 июня

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) не планируют отстранять от участия в турнире Большого шлема спортсменов из России и Белоруссии.

Roland Garros не собирается менять свою позицию, несмотря на решение Уимблдона. Во Франции спортсмены из России и Белоруссии выступят под нейтральным флагом. В случае победы национальные гимны звучать не будут.

В этом году Roland Garros пройдет с 22 мая по 6 июня.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира, который пройдет с 27 июня по 10 июля, заявили об отстранении россиян и белорусов от соревнований. Также в этом году наши спортсмены пропустят другие крупные теннисные турниры — Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"