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Маск пригрозил купить Coca-Cola

10:32
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Миллиардер хочет вернуть в состав напитка наркотик

Владелец компании SpaceX Илон Маск не исключил возможность покупки компании Coca-Cola.

"Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть в состав напитка кокаин", - написал Маск в своем Twitter.

Тем временем акции Coca-Cola никак не отреагировали на заявление Маска, бумаги подорожали лишь на 0,3%, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава Tesla Inc Илон Маск принял решение о покупке соцсети Twitter. Сумма сделки - 44 миллиарда долларов.

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