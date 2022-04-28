Маск пригрозил купить Coca-Cola

Миллиардер хочет вернуть в состав напитка наркотик

Владелец компании SpaceX Илон Маск не исключил возможность покупки компании Coca-Cola.

"Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть в состав напитка кокаин", - написал Маск в своем Twitter.

Тем временем акции Coca-Cola никак не отреагировали на заявление Маска, бумаги подорожали лишь на 0,3%, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава Tesla Inc Илон Маск принял решение о покупке соцсети Twitter. Сумма сделки - 44 миллиарда долларов.

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