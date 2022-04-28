Владелец брендов Max Factor и Burberry уходит из России

Концерн Coty принял решение о приостановке деятельности в стране

Франко-американская косметическая компания Coty объявила о решении покинуть российский рынок. Об этом концерн объявил в среду, 27 апреля.

В компании заявили, что проанализировали введенные в отношении России санкции, на этом основании было принято соответствующее решение.

Концерн, владеющий более чем 80 косметическими и парфюмерными брендами, выразил надежду, что уход из России не повлияет на выручку и прибыль по итогам 2022 финансового года.

Coty владеет в том числе брендами COVERGIRL, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu, Tiffany & Co., сообщает "Интерфакс".

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса и введения антироссийских санкций ряд зарубежных компаний объявил о приостановке или ограничении работы на российском рынке.

В частности, финская компания Valio решила продать свой бизнес в России группе Velkom. Производитель молочных продуктов включил в сделку в том числе бренд "Виола".

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