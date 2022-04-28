Глава ОКР заявил о разломе спортивного олимпийского движения

Россия стремится вернуться на международные спортивные арены

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о коренном разломе спортивного олимпийского движения.

"У нас огромный потенциал, наши спортсмены временно не могут выступать на международных соревнованиях. И это не говорит о том, что наш потенциал снижен. Надеюсь, мы триумфально вернемся на международные спортивные арены", - отметил он (цитата по ТАСС).

В свою очередь, руководитель Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко выразил надежду, что ситуация с санкциями в отношении российских и белорусских спортсменов разрешится.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции - в том числе в спортивной сфере. В частности, Россию лишили права участвовать в чемпионате мира по футболу, российских теннисистов не пустили на Уимблдон.

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