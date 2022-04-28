Турчак предупредил о риске увольнения 600 тысяч сотрудников иностранных компаний

Ряд зарубежных компаний объявил об уходе из России

Около 600 тысяч россиян, которые работали в иностранных компаниях в России, находятся в простое и под угрозой увольнения. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По словам сенатора, до февраля 2022 года всего в иностранных компаниях из недружественных государств, работающих в России, трудились около 2 млн человек.

Турчак напомнил, что на совете законодателей президент России Владимир Путин подчеркнул особую ответственность "Единой России" за подготовку системных мер поддержки, сообщает РИА Новости.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса и введения антироссийских санкций ряд зарубежных компаний объявил о приостановке или ограничении работы на российском рынке. Многих сотрудников из числа россиян вывели в режим простоя.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов рассказал, что в простое в России находятся примерно 98 тысяч работников предприятий — это в 2,5 раза превышает показатель 1 марта. Еще около 50 тысяч человек заявлено к высвобождению. В российских центрах занятости на учете при этом состоят около 670 тысяч граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"