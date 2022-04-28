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Авиация России за сутки поразила 67 военных объектов Украины

11:33
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Над Николаевкой сбит украинский Су-24

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг утром, что за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС были поражены 67 военных объектов Украины.

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Вместе с тем высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре объекта ВСУ. Это в том числе Украины два склада вооружения.

Средства ПВО России отразили ракетную атаку украинских "Точек-У" по жилым кварталам Херсона, сбили украинский самолет Су-24 над населенным пунктом Николаевка ЛНР.

Кроме того, системы отразили удар "Точкой-У" по жилым районам города Изюм Харьковской области.

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