Авиация России за сутки поразила 67 военных объектов Украины

Над Николаевкой сбит украинский Су-24

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг утром, что за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС были поражены 67 военных объектов Украины.

Вместе с тем высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре объекта ВСУ. Это в том числе Украины два склада вооружения.

Средства ПВО России отразили ракетную атаку украинских "Точек-У" по жилым кварталам Херсона, сбили украинский самолет Су-24 над населенным пунктом Николаевка ЛНР.

Кроме того, системы отразили удар "Точкой-У" по жилым районам города Изюм Харьковской области.

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