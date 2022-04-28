Минобороны России назвало цели ракетного удара ВСУ по Херсону

Удар был нанесен в ночь на 28 апреля

Целями ракетного удара Вооруженных сил Украины по Херсону были жилые кварталы. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что ВСУ били ракетами "Точка-У" и из РСЗО "Ураган" по жилым кварталам в районе проспекта Ушакова, где расположены детские сады и школы.

Однако российские подразделения противовоздушной обороны отразили ракетную атаку украинских войск по жилым кварталам Херсона, цитирует заявление Минобороны России РИА Новости.

О ракетном ударе со стороны позиций украинских военных по Херсону, который находится под контролем Вооруженных сил России, стало известно в ночь на 28 апреля. Данные о пострадавших и жертвах, а также о разрушениях не поступали.

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