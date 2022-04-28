В Крыму задержали бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТЦ

Он действовал по указанию националистов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Симферополе бывшего военнослужащего морской пехоты вооруженных сил Украины, который готовил нападение на торговый центр.

По данным службы, мужчина 1988 года рождения действовал по указанию националистов запрещенной в России организации "Азов".

В его телефоне обнаружена переписка с обсуждением планируемого теракта, а по месту жительства – самодельное взрывное устройство, экстремистская литература и атрибутика украинских нацформирований, говорится в сообщении ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

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