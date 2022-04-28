В России с коронавирусом госпитализированы 2596 человек за сутки

Выписаны в связи с выздоровлением 11063 пациента

Как сообщил в четверг оперштаб по контролю за распространением коронавируса, за минувшие сутки в России госпитализированы 2596 пациентов.

"Выписано в связи с выздоровлением 11063 человека, на 15,7% меньше по сравнению с 27 апреля", - уточняется в сообщении.

Суточный прирост новых случаев составил 7681. В Москве заболели 629 человек, в Санкт-Петербурге - 487, в Подмосковье - 301. Скончались за сутки 166 пациентов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 18 167 281 случай COVID-19. Умерли 375566 человек.

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