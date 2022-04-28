Google оштрафован еще на 3 млн рублей в России

Эта мера последовала за отказ удалить запрещенный контент

Мировой суд Таганского района признал компанию Google виновной в административном правонарушении и постановил назначить штраф в размере 3 млн рублей. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказали в пресс-службе суда.

Суд признал Google виновным в правонарушении по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента). Таким контентом является видеоклип рэпера Моргенштерна, в котором содержится пропаганда наркотических средств.

Клип был размещен на видеоплатформе YouTube, который принадлежит Google, сообщает "Интерфакс".

21 апреля стало известно, что мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 11 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации в Украине.

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