Ростуризм оценил подорожание отдыха в России

Ведомство борется с недобросовестной конкуренцией

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство не видит сильного роста цен на отдых в стране.

"По большинству регионов, по большинству направлений рост цен в пределах сезонных колебаний и не превышает уровень инфляции", - сказала она (цитата по ТАСС).

Руководитель Ростуризма добавила вместе с тем, что по отдельным гостиницам (это в основном премиальный сегмент) виден рост цен до 50% и выше.

Ростуризм незамедлительно пресекает случаи недобросовестной конкуренции, подчеркнула Догузова. В прошлом году подобные случаи удалось свести практически к нулю.

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