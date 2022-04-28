Санду высказалась на счет объединения Молдавии и Румынии

Это необходимо для защиты от "военной угрозы", считают в Кишеневе

Объединение Молдавии и Румынии возможно только при поддержке населения обеих стран.

Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду. Этот вопрос нужно вынести на республиканский референдум.

"Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет. Пока народ этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель", - заявила Санду.

Ранее экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ заявил, что его страна должна объединиться с соседней Румынией, чтобы получить защиту НАТО и ЕС от "военной угрозы".

"Кишинев мало что может сделать для своей защиты в случае вооруженного конфликта на левом берегу Днестра. На мой взгляд, единственный сценарий - объединение с Румынией", - заявил он в эфире румынского телеканала Antena 3 (цитата по РИА Новости).

Молдавия и Румыния существовали в объеденном виде с 1918 по 1940 годы. Затем Молдавия вышла из состава Румынии и по сей день является суверенным государством. Ряд внепарламентских политических партий обеих стран продвигают идеи "унионизма", однако большая часть населения выступает против объединения.

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