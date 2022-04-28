МИД России назвал инциденты в Приднестровье терактами

Москва ожидает объективного расследования

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в четверг, что Москва встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье, передает РИА "Новости".

Россия расценивает имевшие место инциденты как акты терроризма, ожидает объективного расследования. Кроме того, Москва решительно осуждает попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине.

Как подчеркнула Захарова, обстановка на левом побережье Днестра надежно контролируется миротворцами.

В Приднестровье ранее был объявлен красный уровень террористической угрозы после обстрела министерства госбезопасности в Тирасполе и подрыва радиоцентра.

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