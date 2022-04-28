Ярошенко рассказал, какую сделку ему предлагали в США

27 апреля россиянин вернулся на родину после 12 лет в американской тюрьме

Еще до суда и вынесения приговора в США звучали предложения о заключении сделки под угрозой пожизненного заключения. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся из Соединенных Штатов после обмена на американского гражданина.

В 2010 году Ярошенко задержали в Либерию и вывезли в США, где его обвиняли в транспортировке наркотиков. Американский суд приговорил россиянина к 20 годам лишения свободы.

27 апреля 2022 года Министерство иностранных дел России рассказало, что Константина Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида, осужденного в России за нападение на сотрудников правоохранительных органов. В тот же день Ярошенко, который провел 12 лет в американской тюрьме, вернулся на родину и встретился с семьей.

Ярошенко рассказал, что ему угрожали пожизненным заключением, требуя заключить сделку: согласиться вывезти из России всю семью и настаивали на сотрудничестве. Однако он отказался, поскольку не хотел договариваться с врагом и страной-агрессором, пишут "Известия".

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