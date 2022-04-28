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СК заинтересовался книгами украинского журналиста Гордона

12:42
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Будет дана правовая оценка

Следственный комитет проверит законность продажи книг украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в реестр террористов и экстремистов - прим. ред.) в российских магазинах. 

Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. Специалисты изучат и проанализируют книги, а затем выдадут заключение.

"Следователи проведут анализ содержания книг, по результатам которого дадут правовую оценку законности их распространения на территории России", - отметили в СК.

Ранее в России на Гордона возбудили уголовное дело. Журналист в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия.

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