СК заинтересовался книгами украинского журналиста Гордона

Будет дана правовая оценка
Следственный комитет проверит законность продажи книг украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в реестр террористов и экстремистов - прим. ред.) в российских магазинах.
Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. Специалисты изучат и проанализируют книги, а затем выдадут заключение.
"Следователи проведут анализ содержания книг, по результатам которого дадут правовую оценку законности их распространения на территории России", - отметили в СК.
Ранее в России на Гордона возбудили уголовное дело. Журналист в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"