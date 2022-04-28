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МИД России оценил численность иностранных наемников на Украине

12:41
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Они прибыли более чем из 60 стран

Около 7 тысяч наемников из 63 стран мира прибыли на Украину с начала российской спецоперации. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Как уточнила Захарова, среди иностранных наемников на Украине воюют граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.

Это следует из данных, которыми располагает российское Министерство обороны, цитирует представителя МИД России РИА Новости.

Ранее Минобороны России выпустило обращение к Вооруженным силам Украины и иностранным наемникам. Военное ведомство призвало военных "не испытывать судьбу" и сложить оружие, поскольку от киевского режима не стоит ждать пощады. Россия гарантирует всем и каждому сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, подчеркнули в Минобороны.

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