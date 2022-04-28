Лукашенко пообещал обеспечить Россию любой техникой

Минск готов сотрудничать с Москвой по любым направлениям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о поддержке Москвы со стороны Минска.

"Белорусские предприятия готовы обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода из страны западных компаний", - сказал глава государства, которого цитирует агентство БелТА.

По словам президента, Белоруссия в свое время сделала ставку на собственные силы в развитии промышленности, так что остро вопрос импортозамещения в республике не стоит.

"Это такие партнеры - пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать", - добавил Лукашенко.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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