ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко пообещал обеспечить Россию любой техникой

12:52
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Минск готов сотрудничать с Москвой по любым направлениям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о поддержке Москвы со стороны Минска.

Путин оценил роль Лукашенко в переговорах с Украиной
Лукашенко объяснил, почему Путин молодец

"Белорусские предприятия готовы обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода из страны западных компаний", - сказал глава государства, которого цитирует агентство БелТА.

По словам президента, Белоруссия в свое время сделала ставку на собственные силы в развитии промышленности, так что остро вопрос импортозамещения в республике не стоит.

"Это такие партнеры - пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать", - добавил Лукашенко.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.