Власти Херсонской области прокомментировали возможность референдума о независимости

Регион находится под контролем Вооруженных сил России

Проведение референдума в Херсонской области и создание народной республики не рассматривается. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По словам Стремоусова, "была попытка собрать в Херсоне многочисленный митинг против так называемого референдума, который украинские власти и придумывали".

Однако в военно-гражданской администрации даже не обсуждались вопросы относительно референдума, как не обсуждались вопросы создания Херсонской народной республики, подчеркнул Стремоусов в эфире Первого канала.

Ранее власти Херсонской области объявили, что регион с 1 мая начнет переход в рублевую зону. Запланирован переходный период продолжительностью четыре месяца. В это время в обращении будут одновременно находиться и украинская гривна, и российский рубль.

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