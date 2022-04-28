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Власти Херсонской области прокомментировали возможность референдума о независимости

13:18
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Регион находится под контролем Вооруженных сил России

Проведение референдума в Херсонской области и создание народной республики не рассматривается. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
МИД России ответил на вопрос о подготовке референдума в Херсоне

По словам Стремоусова, "была попытка собрать в Херсоне многочисленный митинг против так называемого референдума, который украинские власти и придумывали".

Однако в военно-гражданской администрации даже не обсуждались вопросы относительно референдума, как не обсуждались вопросы создания Херсонской народной республики, подчеркнул Стремоусов в эфире Первого канала.

Ранее власти Херсонской области объявили, что регион с 1 мая начнет переход в рублевую зону. Запланирован переходный период продолжительностью четыре месяца. В это время в обращении будут одновременно находиться и украинская гривна, и российский рубль.

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