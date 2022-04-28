Песков объяснил отношение России к Twitter

Его определяет цензура и репрессии со стороны соцсети

Отношении России к сети обмена короткими сообщениями Twitter определяется действиями ее администрации. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил о цензуре, репрессивных действиях и манипулировании информацией со стороны руководства Twitter.

Что касается решения предпринимателя Илона Маска купить Twitter и возможных изменений в соцсети в связи с этим, Песков предложил подождать и посмотреть, что будет при новом владельце.

Однако пресс-секретарь президента России заявил, что уже сейчас мы слышим из Европы заявления о намерении не допустить полной свободы информации, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск покупает Twitter, сумма сделки составляет 44 млрд долларов — по 54,2 доллара за акцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"