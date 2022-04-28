Песков не стал называть дату оглашения послания Путина Федсобранию

Она прорабатывается

Кремль пока не может назвать дату оглашения ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Когда будет принято решение, мы вас проинформируем", - заявил представитель главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Кремль начал серию совещаний, посвященных подготовке к обращению президента к парламенту. Путин поручил экономическому блоку правительства проработать анализ ключевых экономических параметров страны.

В прошлом году послание президента Федсобранию состоялось 21 апреля. Обращение к парламенту – это программный документ, выражающий видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.

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