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Песков не стал называть дату оглашения послания Путина Федсобранию

13:09
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Она прорабатывается

Кремль пока не может назвать дату оглашения ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Когда будет принято решение, мы вас проинформируем", - заявил представитель главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Кремль начал серию совещаний, посвященных подготовке к обращению президента к парламенту. Путин поручил экономическому блоку правительства проработать анализ ключевых экономических параметров страны.

В прошлом году послание президента Федсобранию состоялось 21 апреля. Обращение к парламенту – это программный документ, выражающий видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.

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