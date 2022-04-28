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В Кремле рассказали, как Путин проведет майские праздники

13:12
  • четверг
  • 28 апреля 2022

У главы государства запланированы встречи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в четверг в ходе брифинга с журналистами, что для Владимира Путина майские праздники будут рабочими.

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"Будем вас информировать. Разумеется, у президента это будут рабочие дни", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что публичных мероприятий у главы государства на этот период не запланировано.

"Будут встречи", - уточнил пресс-секретарь.

Ранее Песков сообщил, что главы Минобороны и Генштаба каждый час докладывают Путину о прогрессе специальной военной операции на Украине. При этом, по словам спикера, деятельность верховного главнокомандующего не может быть публичной.

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