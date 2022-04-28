Директор СВР раскрыл план "воссоединения" Польши и Украины

План прорабатывается совместно с США, заявил Нарышкин

Власти Польши и США прорабатывают план установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. С таким заявлением в четверг, 28 апреля, выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Глава СВР рассказал, что российская разведка получает сведения о том, что первым этапом реализации этого плана, по задумке его авторов, должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их "защиты от российской агрессии".

Варшава обсуждает с администрацией Джо Байдена обсуждаются предстоящей миссии, которая, предварительно, будет проходить без мандата НАТО, но с участием "желающих государств". По словам Нарышкина, польские власти пока не смогли договориться с потенциальными участниками "коалиции единомышленников", сообщает РИА Новости.

14 апреля официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Польша готова к войне с Россией. По словам чиновника, в Варшаве "всегда к этому готовы", как и другие члены НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"