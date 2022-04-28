ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Директор СВР раскрыл план "воссоединения" Польши и Украины

13:56
  • четверг
  • 28 апреля 2022

План прорабатывается совместно с США, заявил Нарышкин

Власти Польши и США прорабатывают план установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. С таким заявлением в четверг, 28 апреля, выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
В Польше приостановка поставок газа вызвала истерику у властей

Глава СВР рассказал, что российская разведка получает сведения о том, что первым этапом реализации этого плана, по задумке его авторов, должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их "защиты от российской агрессии".

Варшава обсуждает с администрацией Джо Байдена обсуждаются предстоящей миссии, которая, предварительно, будет проходить без мандата НАТО, но с участием "желающих государств". По словам Нарышкина, польские власти пока не смогли договориться с потенциальными участниками "коалиции единомышленников", сообщает РИА Новости.

14 апреля официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Польша готова к войне с Россией. По словам чиновника, в Варшаве "всегда к этому готовы", как и другие члены НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаги Польши и Украины
Флаги Польши и Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.