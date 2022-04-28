Владимир Ефимов: Москва — национальный лидер по выдаче льготных семейных ипотек в этом году

Больше всего таких кредитов в начале года выдано семьям с одним ребенком

Более 3,4 тысячи льготных кредитов по программе "Семейная ипотека" на общую сумму больше 26,8 млрд рублей было оформлено за январь-март 2022 года в Москве, столица лидирует среди регионов России в общем объеме выдачи таких займов. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, в январе-марте на Москву пришлось примерно 11% от числа всех кредитов по семейной ипотеке и около 22% от их совокупного объема.

Больше всего кредитов по семейной ипотеке в начале 2022 года было выдано семьям с одним ребенком — 2 ,4 тыс., то есть почти 69,5% от общего числа. Семьи с двумя детьми получили 643 кредита (18,8%), с тремя и более детьми — 240 кредитов (7%). Еще 160 займов, или около 4,7%, выдали семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

За три месяца 2022 года по семейной ипотеке в столице было приобретено около 180,5 тысячи кв. м жилья общей стоимостью 41 млрд рублей, средневзвешенная ставка по программе в Москве составила 4,64%.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил, что с 1 января 2018 года по программе в столице было выдано более 31,8 тысячи льготных кредитов. Каждый четвертый заем приходится на семьи с первенцами: они оформили около 7,8 тысячи семейных ипотек.

Решение правительства России сохранить параметры семейной ипотеки на прежнем уровне со ставкой в 6% и максимальной суммой кредита для Москвы в 12 млн руб. сохранит интерес москвичей к этой программе и позволит многим семьям улучшить жилищные условия, добавил Пуртов.

Льготная программа "Семейная ипотека" была запущена 1 января 2018 года. Изначально приобрести квартиру по ней могли семьи с двумя и более детьми, рожденными или усыновленными после этой даты, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. С апреля 2021 года программу распространили на индивидуальное жилищное строительство, с июля того же года — на семьи с одним ребенком.

В феврале стало известно, что в 2021 году в столице было зарегистрировано около 270 тысяч договоров на покупку жилья — это максимальный показатель за последние пять лет. Он на 16,4% превысил значения 2020 года, на 18,7% — 2019 года. Драйвером роста рынка во многом стала ипотека — сделки по ней составили 47,3% от всех зарегистрированных в столице.

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