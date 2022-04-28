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Ефимов: До конца года все межведомственные услуги по оформлению недвижимости в Москве переведут в онлайн

13:37
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Личное участие граждан не потребуется

Все межведомственные услуги по оформлению недвижимости Москвы до конца 2022 года переведут в онлайн.
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Это стало возможно благодаря совместной работе столичного правительства и Росреестра, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Теперь услуги в сфере госрегистрации прав и кадастрового учета станут доступнее для заявителей и будут оказываться оперативнее. Департамент городского имущества будет направлять документы в Росреестр без личного участия граждан.

"В рамках этой работы планируем сократить до одного дня сроки регистрации социально значимых объектов", - заявил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Он подчеркнул, что детальная проработка пилотных дорожных карт особенно важна для дальнейшего масштабирования опыта столицы на другие регионы страны. Цифровизация процессов позволит даже перевыполнить некоторые из показателей дорожной карты.

Власти также предусмотрели дистанционные консультации по вопросам предоставления услуг Росреестра на официальном портале мэра и правительства Москвы.

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