Продолжается регистрация для участия в конкурсах "Большая перемена" и "Твой ход"

Всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход" и Всероссийский конкурс "Большая перемена" проводятся в рамках федеральных проектов "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" и "Развитие системы поддержки молодежи" национального проекта "Образование".

28 марта 2022 года стартовал третий сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена". Старт второго сезона Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" состоялся 25 января.



Регистрация участников Всероссийского конкурса "Большая перемена" проходит на портале https://bolshayaperemena.online/, Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход" − на портале https://tvoyhod.online/.

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