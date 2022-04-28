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Россия все еще не получила от Украины ответа на предложения по договору

13:42
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Официально Киев из переговоров не выходил

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о ходе российско-украинских переговоров - в частности, о процессе подготовки мирного договора, в котором будут закреплены основные требования Москвы.

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"На сегодняшнее утро, на момент подготовки к брифингу российская сторона ответа не получила", - отметила спикер внешнеполитического ведомства, добавив, что поведение украинской стороны удручает (цитата по ТАСС).

Вместе с тем дипломат обратила внимание на то, что официально украинская сторона не выходила из переговорного процесса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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