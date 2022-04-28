ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин оценил новый российский самолет "Байкал"

14:42
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Президент поручил обеспечить его отечественным двигателем

Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Хабаровского края. Михаил Дегтярёв доложил президенту о социально-экономическом развитии региона.

По словам губернатора, в этом году предусмотрено свыше 14 с половиной миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. Активно идёт модернизация больниц и спортивных центров. Говорили и о программе реновации на Дальнем Востоке, в которую вошли три города.

Для поддержки талантливой молодёжи в Хабаровске запускают проект межвузовского кампуса, который объединит 11 университетов. Кроме того, Владимир Путин назвал значимым событием запуск производства нового легкомоторного самолёта "Байкал".

Михаил Дегтярёв: Но и самое главное. "Байкал" полетел, Владимир Владимирович.
Владимир Путин: Я знаю.
Дегтярёв: Мы его планируем к производству в Комсомольске-на-Амуре.
Путин: 9–12 мест.
Дегтярёв: Шикарная машина. Все компетенции у комсомольских авиастроителей есть. Достигли договорённости, что строим цеха за счёт Минвостокразвития, оборудуем за счёт Минпромторга, делаем очередное производство. Там же "Суперджеты" мы делаем.
Путин: Первый в мире самолёт с аварийной парашютной системой. Очень хороший он: и на воду будет садиться, и на снег на лыжах, ну и на небольшую взлётно-посадочную полосу длиной 300 метров. Первая ближайшая задача – это двигатель российского производства. Это будет хорошая машина, рассчитанная для регионов, в том числе для Сибири и для Дальнего Востока, для местных авиалиний.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Самолет ЛМС-901 "Байкал"
Самолет ЛМС-901 "Байкал"
Михаил Дегтярёв
Михаил Дегтярёв
Владимир Путин и Михаил Дегтярёв
Владимир Путин и Михаил Дегтярёв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.