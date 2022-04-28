Путин оценил новый российский самолет "Байкал"

Президент поручил обеспечить его отечественным двигателем

Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Хабаровского края. Михаил Дегтярёв доложил президенту о социально-экономическом развитии региона.

По словам губернатора, в этом году предусмотрено свыше 14 с половиной миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. Активно идёт модернизация больниц и спортивных центров. Говорили и о программе реновации на Дальнем Востоке, в которую вошли три города.

Для поддержки талантливой молодёжи в Хабаровске запускают проект межвузовского кампуса, который объединит 11 университетов. Кроме того, Владимир Путин назвал значимым событием запуск производства нового легкомоторного самолёта "Байкал".

Михаил Дегтярёв: Но и самое главное. "Байкал" полетел, Владимир Владимирович.

Владимир Путин: Я знаю.

Дегтярёв: Мы его планируем к производству в Комсомольске-на-Амуре.

Путин: 9–12 мест.

Дегтярёв: Шикарная машина. Все компетенции у комсомольских авиастроителей есть. Достигли договорённости, что строим цеха за счёт Минвостокразвития, оборудуем за счёт Минпромторга, делаем очередное производство. Там же "Суперджеты" мы делаем.

Путин: Первый в мире самолёт с аварийной парашютной системой. Очень хороший он: и на воду будет садиться, и на снег на лыжах, ну и на небольшую взлётно-посадочную полосу длиной 300 метров. Первая ближайшая задача – это двигатель российского производства. Это будет хорошая машина, рассчитанная для регионов, в том числе для Сибири и для Дальнего Востока, для местных авиалиний.

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