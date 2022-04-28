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Юные кадеты приняли присягу в Кремле

14:51
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Церемония прошла на Соборной площади

Клятва служить Родине с доблестью и честью. В Москве сегодня приняли присягу более 250 воспитанников кадетских и юнармейских классов ФСО.

Торжественная церемония прошла в сердце столицы - на Соборной площади Кремля. В самый ответственный момент прозвучали слова клятвы. Каждый из новичков обещал выполнять приказы командиров и с достоинством нести звание кадета и юнармейца. Чтобы его получить, ребята готовились почти год. По традиции, на празднике присутствовали почётные гости и родные учащихся.

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Церемония принятия клятвы кадетами
Церемония принятия клятвы кадетами
Церемония принятия клятвы кадетами
Церемония принятия клятвы кадетами
Церемония принятия клятвы кадетами
Церемония принятия клятвы кадетами
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