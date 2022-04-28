Сбившему мужчину водителю каршеринга грозит суровое наказание

ДТП произошло на Мытной улице, водитель был пьян

В отношении водителя, который накануне сбил мужчину на Мытной улице в Москве, возбуждено уголовное дело. Также в отношении нарушителя избрана мера пресечения. У пострадавшего множественные травмы, сейчас он в больнице. Водитель же, мало того, что скрылся с места ДТП, так еще после задержания отказался от медицинского освидетельствования.

В отделении полиции они наперебой сваливают вину друг на друга и каждый говорит, что не он управлял автомобилем. Обдавая полицейских густым перегаром, он не стесняется признаться: выпивал. Много и вкусно. На кадрах с городской камеры видеонаблюдения видно, насколько неадекватно управлял машиной водитель. Автомобиль сначала сильно виляет из стороны в сторону, потом на полном ходу вылетает на тротуар и сбивает пешехода. От сильнейшего удара 40-летний мужчина отлетает на несколько метров.

- А знаете, почему это произошло? Из-за моего братика. Его телка кинула. Два месяца он с ней встречался – телка его кинула.

С места аварии виновники скрылись. Машину бросили через несколько минут в соседнем дворе. Полицейские быстро установили, что седан каршеринговый и выяснили, кто сделал заказ. Спустя несколько часов задержали обоих - водителя и пассажира. У пострадавшего, тем временем, многочисленные переломы, разрыв селезенки, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

- Мы извиняемся, мы каемся. Вот я каюсь точно. Перед пострадавшим, перед его семьей – перед всеми.

Молодой человек желает пострадавшему долгих лет жизни и клянется: готовы все эти годы выплачивать мужчине компенсацию. Но одного раскаяния мало, считают следователи. Подозреваемые сейчас задержаны до определения меры пресечения.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения", - сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД г. Москвы Любовь Высоцкая.

Наказание, предусмотренное этой статьей, до трех лет лишения свободы. Кто все-таки управлял машиной, еще предстоит выяснить следствию.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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