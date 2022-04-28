Собянин наградил московских чемпионов и призеров Олимпиады в Пекине

Мэр высоко оценил результат московских спортсменов

Московские спортсмены принесли России почти половину золотых медалей на Олимпийских играх, которые прошли минувшей зимой в Пекине. Сегодня с победителями и призёрами встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

Каждый пятый член сборной России представлял столицу. 25 спортсменов завоевали медали в семи видах спорта - фигурном катании, лыжных гонках, конькобежном спорте, хоккее, биатлоне, фристайле и хоккее. По решению мэра Москвы победители и призеры, а также их тренеры получат премиальные выплаты.

"32 медали - это просто блестящий результат, и блестящий результат у московской команды, у членов сборной из Москвы. 13 медалей. Это тоже замечательный результат. Вы боролись самоотверженно, боролись до конца. Выложили все свои силы, энергию, а мы все за вас очень переживали и болели. И хочу от имени москвичей сказать вам огромное спасибо за то, что вы отстояли честь Москвы и нашей страны. Выступили достойно, спасибо вам огромное. Поздравляю", - сказал Сергей Собянин.

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