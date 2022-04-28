В МГУ почтили память погибших в Великой Отечественной войне

К Вечному огню возложили венки и цветы

Сегодня в Московском государственном университете прошёл торжественный митинг, посвящённый 77–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По многолетней традиции участники сначала прошли торжественным маршем по территории МГУ до Вечного огня. Эта мемориальная стела была открыта в честь погибших студентов, преподавателей и учёных. К Вечному огню возложили венки и цветы. Почтили память героев минутой молчания и поблагодарили ветеранов университета за их вклад в Победу.

"Я очень благодарен вам дорогие, любимые ветераны. Спасибо, что вы с нами трудитесь, работаете, и мы на вас равняемся. Наши студенты записывались в добровольные отряды, многие работали на трудовом фронте, многие были призваны как военнообязанные. В районе деревни Уварово погибли более 1000 наших ребят", - рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

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