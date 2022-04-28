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В Московском зоопарке появились на свет два пингвиненка Гумбольдта

15:22
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Каждый весит уже больше трех килограммов

В Московском зоопарке у пары пингвинов Гумбольдта - ещё их называют перуанскими - появились двое птенцов. Об именах для них ещё не думают, пока новорождённых всё время взвешивают.

В данный момент, например, детёныши весят уже более трёх килограммов каждый. Значит, питаются и развиваются отлично. Внешне птенцы ещё мало напоминают своих весьма ярких родителей, но недели через две детский пух сменится на основное оперение, которое позволит пингвинятам заходить в воду.

В отличие от своих собратьев из Антарктиды перуанские пингвины любят тепло, ведь родом они из Южной Америки.

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Пингвиненок Гумбольдта
Пингвиненок Гумбольдта
Пингвиненок Гумбольдта
Пингвиненок Гумбольдта
Пингвиненок Гумбольдта
Пингвиненок Гумбольдта
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