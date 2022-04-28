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Театр на Бронной показал новый спектакль Константина Богомолова "Таня"

15:12
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Зрители увидят трогательную и мудрую историю о молодой женщине

Театр на Бронной вернулся на обновлённую сцену. И уже представил премьеру - спектакль "Таня" по легендарной пьесе Алексея Арбузова. 

Перед зрителем разворачивается трогательная и мудрая история о молодой женщине, которая несмотря на разочарования и утраты, смогла выстоять. Режиссёр постановки Константин Богомолов с авторским текстом обошёлся бережно, не изменив и время действия - 30-е годы. Главные роли доверил совсем молодым артистам, которым удалось очень точно выстроить психологистический рисунок каждой роли. Искренние, пронзительные диалоги, написанные почти 80 лет назад, звучат современно.

"Там очень много отзывается, потому что она абсолютно универсальная история, там есть сочетание: она очень сентиментальна, но в ней есть мужественность по отношению к жизни. При этом в ней огромное кол-во мудрости, житейской мудрости, человеческой мудрости", - говорит Богомолов.

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Спектакль Константина Богомолова "Таня"
Спектакль Константина Богомолова "Таня"
Спектакль Константина Богомолова "Таня"
Спектакль Константина Богомолова "Таня"
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