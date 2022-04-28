Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Турция заинтересована в урегулировании конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Москва и Анкара обсудили ситуацию на Украине, сообщили в канцелярии турецкого лидера. Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя инициативу по урегулированию конфликта и стать посредником в переговорах. Важно нарастить стамбульский процесс между делегациями, заметил турецкий лидер.

Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в обмене россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, который прошел накануне в Турции.

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