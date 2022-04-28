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Синоптики пообещали москвичам шанс загореть в майские праздники

14:40
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Солнце в эти дни будет достаточно активным

В предстоящие майские выходные солнце в столице будет активным, уровень ультрафиолетового излучения позволит москвичам загореть. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Синоптик уточнил, что прохладная погода сохранится в столичном регионе в течение ближайших пяти дней. Однако при этом будет солнечно, солнечные лучи очень насыщены энергией. Даже при холодном воздухе можно загорать и загар будет вполне интенсивный, потому что УФ-индексы в ближайшие дни будут достигать отметки 4-5.

Представитель Гидрометцентра напомнил, что загорать в послеполуденные часы небезопасно, рекомендуется делать это до 14 часов, сообщает АГН "Москва".

Ранее Вильфанд предупредил, что похолодание в московский регион принесут воздушные массы, поступающие с севера. Ночью температура в Москве будет от -1 до +1 градуса, до конца недели в отдельные ночи ожидается до -3 градусов. При этом дневные температуры - от 9 до 12 градусов тепла.

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