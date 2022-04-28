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Венгрия объяснила решение согласиться на новую схему оплаты российского газа

14:22
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Страна зависима от поставок энергоресурсов из России

Венгрия согласилась на оплату российского газа в рублях, потому что энергоснабжение является вопросом национальной безопасности. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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Дипломат подчеркнул, что правительство обязано гарантировать национальную безопасность, поэтому "для нас не вопрос, что мы платим за российский газ так, чтобы он поступал".

Сийярто добавил, что значительная роль природного газа из России в снабжении не только Центральной Европы, но и других ее частей сохранится, если не удастся найти новые источники природного газа и новые маршруты его поставок, сообщает РИА Новости.

11 апреля глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что оплата поставляемого в Венгрию российского газа в рублях не будет нарушением введенных Евросоюзом санкций. Будапешт готов перейти к такой форме расчетов.

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