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Бочкарев: На стройплощадках Москвы усилят контроль за соблюдением требований охраны труда

14:51
  • четверг
  • 28 апреля 2022

За I квартал 2022 года вынесли 591 постановление

Работа по выявлению нарушений требований охраны труда на стройплощадках Москвы будет усилена.
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Контроль осуществляют инспекторы Мосгосстройнадзора в ходе выездных проверок, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В первую очередь инспекторы проверят, насколько безопасно строительство, как организованы подъездные пути и рабочие места, как складируются материалы, есть ли защитные ограждения, используют ли рабочие средства индивидуальной защиты и другие моменты.

"Контролируется наличие на площадке средств коллективной защиты - улавливающих сеток, защитных ограждений строительных лесов, щитов, закрывающих проемы, лифтовые, вентиляционные шахты", - отметил Бочкарев.

За I квартал 2022 года было совершено более 1,6 тысячи проверок требований по охране труда и техники безопасности. Самые частые нарушения – это отсутствие защитных ограждений, игнорирование средств индивидуальной защиты, нарушения требований электробезопасности и пожарной безопасности, захламление рабочих проходов, отсутствие моек колес.

Итого с января 2022 года надзорные органы вынесли 591 постановление по делам об административных правонарушениях на общую сумму примерно 45,9 миллиона рублей.

"Несмотря на рост объемов строительства в Москве, число нарушений в области охраны труда за последние два года остается почти неизменным, что говорит об эффективности работы наших инспекторов", - подчеркнул председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

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