Борт выполнял учебный полет
В Саратовской области упал вертолет, пишет со ссылкой на источник ТАСС.
Уточняется, что он выполнял учебный полет. Один человек погиб.
Мэр Саратова подтвердил сообщение о падении вертолета. По его словам, один пилот найден живым.
Инцидент произошел в районе Кумысной поляны. По предварительной информации, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.
Как пишут Telegram-каналы, два человека погибли и еще один пострадал. Погибли бортмеханик и курсант, выживший успел спрыгнуть из падающего вертолета на парашюте.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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