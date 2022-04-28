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В Саратовской области упал вертолет

14:56
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Борт выполнял учебный полет

В Саратовской области упал вертолет, пишет со ссылкой на источник ТАСС.

Уточняется, что он выполнял учебный полет. Один человек погиб.

Мэр Саратова подтвердил сообщение о падении вертолета. По его словам, один пилот найден живым.

Инцидент произошел в районе Кумысной поляны. По предварительной информации, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.

Как пишут Telegram-каналы, два человека погибли и еще один пострадал. Погибли бортмеханик и курсант, выживший успел спрыгнуть из падающего вертолета на парашюте. 

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Тень вертолета
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